13:52 29.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100195309:test

В Одессе задержали Интернет-агитатора "ДНР/ЛНР" - ФОТО

Работники Службы безопасности Украины во процессуальным контролем прокуратуры установили личность жительницы Одессы, которая через российские соцсети размещала антиукраинские публикации.

В Одессе задержали Интернет-агитатора

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители выяснили, что нарушительница стабильно продвигала на личных страницах материалы с призывами к нарушению украинской границы и конституционного строя страны и продвижению террористических организаций "ДНР/ЛНР". Данные агитатору направляли из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов оккупантов со временно неподконтрольных территорий.

В ходе обыска по месту жительства преступницы работники спецслужбы изъяли мобильные устройства и компьютерную технику с доказательствами продвижения сепаратистских материалов.

Следователями Управления СБУ в Одесской области начато уголовное дело. Задержанной сообщили о подозрении в исполнении преступления. Длится досудебное расследования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов готов ввести санкции в отношении украинских электронных СМИ, транслировавших военный парад ко Дню Победы в провозглашенной Донецкой народной республике.


Поделиться
Читайте также:
 
Сборная Украины не будет играть товарищеский матч с Албанией Ельченко огласил условия для отправки миротворцев на Донбасс С начала года цены на бензин в Украине выросли на 5% В Киеве будут судить действующего офицера Нацгвардии из-за действий на Майдане
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив