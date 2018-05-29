В Одессе задержали Интернет-агитатора "ДНР/ЛНР" - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители выяснили, что нарушительница стабильно продвигала на личных страницах материалы с призывами к нарушению украинской границы и конституционного строя страны и продвижению террористических организаций "ДНР/ЛНР". Данные агитатору направляли из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов оккупантов со временно неподконтрольных территорий.

В ходе обыска по месту жительства преступницы работники спецслужбы изъяли мобильные устройства и компьютерную технику с доказательствами продвижения сепаратистских материалов.

Следователями Управления СБУ в Одесской области начато уголовное дело. Задержанной сообщили о подозрении в исполнении преступления. Длится досудебное расследования.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов готов ввести санкции в отношении украинских электронных СМИ, транслировавших военный парад ко Дню Победы в провозглашенной Донецкой народной республике.