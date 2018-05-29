В Минздраве назвали еще одну причину массового отравления в Черкассах

Об этом в интервью журналистам рассказал гендиректор "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита. По его словам, представители Минздрава на месте инцидента исследовали воду, воздух, почву и продукты питания.

Вместе с тем не было обнаружено изменений ни по одному из показателей, за исключением наличия свинца в почве. Вместе с тем, пояснил представитель ведомства, сложилась парадоксальность ситуации.

Мы не можем утверждать, что уровень свинца в почве превышает допустимую норму, поскольку эти нормы были отменены в 2014 году. Если сравнить обнаруженный нами показатель наличия свинца в почве в черкасской школе с нормами 2014 года, то его уровень превышает допустимые в два раза, - отметил Курпита, добавив, что свинец может вызвать отравление, если он попадет в организм.

Окончательно ответ на этот вопрос должны дать органы следствия, - заявил Курпита. Напомним, в СБУ предположили, что отравление детей в школах могло быть диверсией.

Как сообщал УРА-Информ, 8 мая 2018 в Черкассах в общеобразовательной школе №8 во время линейки ученики стали массово терять сознание. В результате были госпитализированы около 60 учеников и учителей.