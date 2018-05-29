В Индонезии произошло мощное землетрясение

В ночь на вторник, 29 мая, в акватории пролива Сумба, разделяющего острова Сумба и Сумбава в Индонезии, произошло землетрясение.
Его магнитуда составила 5,7 баллов по шкале Рихтера. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Эпицентр землетрясения находился 104 километров к югу от города Бима на острове Сумбава.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в море Банда у берегов Индонезии в ночь на пятницу, 2 марта, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,0 баллов по шкале Рихтера.