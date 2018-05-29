В Индонезии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 5,7 баллов по шкале Рихтера. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Эпицентр землетрясения находился 104 километров к югу от города Бима на острове Сумбава.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в море Банда у берегов Индонезии в ночь на пятницу, 2 марта, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,0 баллов по шкале Рихтера.