Украинский лоукостер добавил два международных направления из Украины

Известно, что пока перевозчик оперирует только одним самолетом Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQА. Ранее было анонсировано, что второе воздушное судно компании с регистрацией UR-SQB должно приступить к выполнению чартерных рейсов 25 мая.

В середине мая перевозчик обратился в Госавиаслужбу с просьбой выдать назначения на полеты по 55 маршрутам.

По информации министерства инфраструктуры, чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям – Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Предполагается, что первые внутренние украинские регулярные рейсы запустятся в конце июня 2018 года. На первом этапе рейсы запланированы по двум направлениям: Киев – Одесса и Харьков - Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируются по направлениям Киев - Барселона, Киев – Дубай и Киев - Ларнака.

Также к концу текущего 2018 года авиакомпания планирует предоставить услуги около 650 тыс. украинцам. С 2019 года сеть маршрутов будет расширяться вместе с ростом парка самолетов авиакомпании SkуUp.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", эстонская авиакомпания Nordica Aviation возобновила рейсы Одесса-Таллинн. Таким образом, эстонская авиакомпания Nordic Aviation совместно с LOT Polish airlines возобновила выполнение полетов на направлении Таллинн-Одесса-Таллинн.