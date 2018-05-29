09:37 29.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский лоукостер добавил два международных направления из Украины

Новая украинская лоукост-авиакомпания SkyUp включила в список украинских аэропортов, из которых уже успела выполнить чартерные рейсы. Об этом сообщается на сайте компании.

Украинский лоукостер добавил два международных направления из Украины

Известно, что пока перевозчик оперирует только одним самолетом Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQА. Ранее было анонсировано, что второе воздушное судно компании с регистрацией UR-SQB должно приступить к выполнению чартерных рейсов 25 мая.

В середине мая перевозчик обратился в Госавиаслужбу с просьбой выдать назначения на полеты по 55 маршрутам.

По информации министерства инфраструктуры, чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям – Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Предполагается, что первые внутренние украинские регулярные рейсы запустятся в конце июня 2018 года. На первом этапе рейсы запланированы по двум направлениям: Киев – Одесса и Харьков - Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируются по направлениям Киев - Барселона, Киев – Дубай и Киев - Ларнака.

Также к концу текущего 2018 года авиакомпания планирует предоставить услуги около 650 тыс. украинцам. С 2019 года сеть маршрутов будет расширяться вместе с ростом парка самолетов авиакомпании SkуUp.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", эстонская авиакомпания Nordica Aviation возобновила рейсы Одесса-Таллинн. Таким образом, эстонская авиакомпания Nordic Aviation совместно с LOT Polish airlines возобновила выполнение полетов на направлении Таллинн-Одесса-Таллинн.


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