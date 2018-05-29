У популярного украинского певца ушла из жизни мама перед его концертом - ФОТО

Об этом сообщают украинским журналистам близкие украинского артиста, которые проживают в Жашковском районе.

Трагедия случилась перед концертным выступлением артиста, который запланирован на стадионе в Тернополе. В связи с этим, у 44-летнего сына не вышло присутствовать при последних минутах жизни родительницы.

Перед смертью Анна Яковлевна длительное время болела и пережила три инсульта. Последний удар произошел перед празднованием Нового года. По словам родственников, мать украинского певца попала в реанимацию после того, как неизвестная личность пробралась к ее жилищу и настойчиво требовала предоставить номер мобильного телефона Олега Винника.

После случившегося артист неединожды просил поклонников и журналистов не беспокоить его близких и воздержаться от приходов к нему в гости без приглашения. В данный момент музыкант остался сиротой. Пару лет назад от сердечного приступа умер отец артиста.

Как рассказывает Винник, самочувствие его отца неожиданно ухудшилось по дороге на концерт сына. Певец предполагает, что мужчина перенервничал и под воздействием положительных эмоций его сердце не выдержало. После концерта Вииник отправился к отцу в больницу со всеми цветами, которые ему подарили, но было поздно.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", популярный украинский исполнитель Олег Винник проговорился, что ему в последнее время поступают предложения выступать для российской публики, однако он пока не соглашается ни на какие условия.