Тонкости выбора клея для керамической плитки

Можно приобрести составляющие для цементно-песчаной смеси либо купить клей для плитки. Опытные мастера предпочитают последнее. Качественный клей обеспечит прочное сцепление отделки с основанием, позволив быстро выполнить запланированную работу. Состав многих современных смесей не лишён цемента, фракционного песка и модифицирующих добавок. Что же нужно учесть при выборе клея для керамической плитки?

- Предназначение и размеры отделочного материала.

- Тип укладочного основания.

- Эксплуатационные условия.

Рассмотрим каждый критерий выбора подробнее.

Характеристики и размер отделки

Существует масса разновидностей плитки. Товарные позиции, предназначенные для отделки помещений, отличаются друг от друга размерами, дизайном, составом. Почему во время покупки клея нужно учитывать параметры плитки? Они задают вес. Чем тяжелее кафель, тем выше должны быть свойства сцепления клеевой массы с поверхностью. На упаковке соединяющих составов производители указывают их (адгезия). Отличные значения сцепления – это, однозначно, высокая цена.

Тип основания

Плитку используют для отделки сложных и простых поверхностей. К первым принадлежат основания из следующих материалов:

- песчано-цементных растворов;

- бетона;

- кирпича.

К поверхностям сложного типа относятся те, которые сделаны из:

- стекла;

- пластика;

- дерева;

- гипсокартона и пр.

Для каждого основания выпускают свой клей. Информация о назначении продукта всегда есть на этикетке.

Условия эксплуатации

Плиткой облагораживают помещения разного назначения. Условия в ванной кардинально отличаются от тех, которые царят в коридоре. Разница прослеживается в:

- температурном режиме;

- показателях влажности;

- степени нагрузки на отделку.

Условия в помещении, где проводят ремонт, необходимо обязательно учитывать при покупке клея. К примеру, морозоустойчивая смесь понадобится в случае отделки лоджий и веранд, невосприимчивая к влаге – при укладке плитки в ванной.

Существующие клеевые массы классифицируют на группы:

- С1–EN 12004. Продукты используют исключительно при наружных работах. Им свойственна адгезия от 0,5 МПа.

- С2–EN 12004. Массы производят на улучшенной цементной основе. Предназначены они для ведения внутренних работ, отличаются эластичностью, стойкостью к высоким показателям влажности, температурным перепадам, динамической/статической нагрузке. Минимальная адгезия – 1 Мпа.

К третьей группе относятся специализированные клеи: термо- и морозостойкие продукты с высокими показателями прочности.