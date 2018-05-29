Сыворотка от ботулизма поступит в Украину в августе-сентябре

Согласно его словам, в Украине полностью отсутствует возможность собственного производства сывороток от ботулизма. Поэтому, в ближайшие недели можно ожидать трагедии, связанные с ботулизмом.

"В мире мало стран, где они выпускаются, поскольку это лекарственное вещество", - отметил Курпита.

Напоследок гендиректор добавил, что в 2018 году Минздрав впервые направил часть средств, которые заложены в госбюджете на покупку лекарств, на приобретение сывороток. На это будет потрачено более 40 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве по состоянию на начало мая, зафиксирован первый в этом году случай заболевания ботулизмом.