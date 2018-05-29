13:29 29.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда в Украину прибудут 55 вертолетов Airbus Helicopters из Франции – ФОТО

Украина ожидает от Франции поставки 55 вертолетов Airbus Helicopters с центром техобслуживания для них. 

Стало известно, когда в Украину прибудут 55 вертолетов Airbus Helicopters из Франции – ФОТО

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

По его словам, четыре модели поступят к концу 2018 года. Вместе украинский министр добавил, что между странами действует официальное соглашение, от имени Кабинета министров Украины.

В пресс-службе МВД также заявили, что Украина рассчитывает получить первые вертолеты - трех моделей Н145, Н125 и Н225 - уже в этом году.

Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службе Украины.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Пентагон готовится продать Бахрейну боевые вертолеты на сумму почти в 1 млрд долларов. Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, а также Конгресс, вероятно, дадут свое добро на поставки вооружения небольшому государству в Персидском заливе.


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