Стало известно, когда в Украину прибудут 55 вертолетов Airbus Helicopters из Франции – ФОТО

Украина ожидает от Франции поставки 55 вертолетов Airbus Helicopters с центром техобслуживания для них.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.
По его словам, четыре модели поступят к концу 2018 года. Вместе украинский министр добавил, что между странами действует официальное соглашение, от имени Кабинета министров Украины.
В пресс-службе МВД также заявили, что Украина рассчитывает получить первые вертолеты - трех моделей Н145, Н125 и Н225 - уже в этом году.
Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службе Украины.
Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Пентагон готовится продать Бахрейну боевые вертолеты на сумму почти в 1 млрд долларов. Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, а также Конгресс, вероятно, дадут свое добро на поставки вооружения небольшому государству в Персидском заливе.