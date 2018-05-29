На Донбассе в понедельник ранены шесть украинских военных

Из них девять раз боевики применяли минометы калибра 82 и 120 мм. По состоянию на семь часов утра вторника потерь среди наших войск нет. Вместе с тем в результате обстрелов ранены шесть украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое - на Луганском направлении, и в районах Светлодарска, Новоселовки второй, Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Водяного, Широкино.

На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения ООС решительно отвечали огнем.

По данным разведки, трое пророссийских боевиков уничтожены, пятеро ранены.

Напомним, 28 мая в результате артиллерийского обстрела пророссийскими боевиками Зализного погибла 15-летняя девочка.