08:32 29.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в понедельник ранены шесть украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки понедельник, 28 мая, российские войска 27 раз открывали огонь по нашим позициям.

На Донбассе в понедельник ранены шесть украинских военных

Из них девять раз боевики применяли минометы калибра 82 и 120 мм. По состоянию на семь часов утра вторника потерь среди наших войск нет. Вместе с тем в результате обстрелов ранены шесть украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое - на Луганском направлении, и в районах Светлодарска, Новоселовки второй, Марьинки, Новомихайловки, Старогнатовки, Водяного, Широкино.

На обстрелы противника из минометов и стрелкового вооружения подразделения ООС решительно отвечали огнем.

По данным разведки, трое пророссийских боевиков уничтожены, пятеро ранены.

Напомним, 28 мая в результате артиллерийского обстрела пророссийскими боевиками Зализного погибла 15-летняя девочка.


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