16:15 29.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 700 тыс. украинских граждан стремятся овладеть немецким языком - Штайнмайер

Более 700 тыс. украинцев официально занимаются изучением немецкого языка. В данный момент длится немецко-украинский год языков, о котором страны договаривались заранее.

Более 700 тыс. украинских граждан стремятся овладеть немецким языком - Штайнмайер

Об этом сообщает глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве во время совместного выступления с президентом Украины Петром Порошенко.

Президент Германии заявил, что планирует посетить одну из украинских партнерских школ, где занимаются изучением национального языка ФРН. Он добавил, что празднование украино-немецкого года языков послужило одним из важных поводов для его визита в столицу.

Лидер Германии утверждает, что у него первый раз выдалась возможность посетить Западную Украину, город Львов. Как уточняет Штайнмайер, этот факт касается и его периода на должности министра иностранных дел, так и президентства. Он сообщил, что рад предстоящим переговорам, которые будут проводиться в региональных руководствах, и с удовольствием выступит в университете, познакомится с городом, встретится и поговорит с представителями еврейской общины в этом городе. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", двусторонняя торговля между Украиной и Германией за прошлый 2017 год выросла почти на 23 процента.


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