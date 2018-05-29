Более 700 тыс. украинских граждан стремятся овладеть немецким языком - Штайнмайер

Об этом сообщает глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве во время совместного выступления с президентом Украины Петром Порошенко.

Президент Германии заявил, что планирует посетить одну из украинских партнерских школ, где занимаются изучением национального языка ФРН. Он добавил, что празднование украино-немецкого года языков послужило одним из важных поводов для его визита в столицу.

Лидер Германии утверждает, что у него первый раз выдалась возможность посетить Западную Украину, город Львов. Как уточняет Штайнмайер, этот факт касается и его периода на должности министра иностранных дел, так и президентства. Он сообщил, что рад предстоящим переговорам, которые будут проводиться в региональных руководствах, и с удовольствием выступит в университете, познакомится с городом, встретится и поговорит с представителями еврейской общины в этом городе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", двусторонняя торговля между Украиной и Германией за прошлый 2017 год выросла почти на 23 процента.