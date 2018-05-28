В украинском аэропорту не пропустили пятерых граждан Ирака

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что в харьковском аэропорту среди выходивших их турецкого самолета помимо остальных прилетевших пассажиров, было обнаружено пять граждан Ирака. В их числе было четверо мужчин и одна женщина.

Во время проведения пограничного контроля пограничниками Харьковского отряда у этих людей не вышло подтвердить цель своего прибытия в Украину. Таким образом, на основании украинского закона "О пограничном контроле" иностранцам отказали в пресечении государственной границы. В данный момент планируется их возвращение обратным рейсом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", с 1 июня текущего 2018 года контрольно-проверочные и пропускные процессы во всех контрольных пунктах въезда - выезда переходят в другой режим работы.