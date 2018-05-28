В Сирии повстанские формирования намерены объединиться

Об этом со ссылкой на источники в сирийской оппозиции сообщает Анадолу.

Часть подконтрольных Сирийской освободительной армии (СОА) формирований в Дераа и Кунейтре в личных аккаунтах социальных сетей огласили о взаимодействии и создании новой "Армии спасения".

Сообщается, что новая группировка сбережет приверженность процедуре политического урегулирования в государстве и безопасности мирных граждан.

Стоит отметить, что заявление возникло после сообщений о планировании силами режима Башара Асада атаки на подконтрольные СОА территории.

В ходе переговоров по сирийскому урегулированию в Астане в мае 2017 года Дераа и прилегающие населенные пункты были зачислены в перечень территорий деэскалации. Спустя два месяца в соответствии с новым заключением между США и Россией Дееаа была избавлена этого статуса и назначена зоной безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Организация по запрещению химического оружия заявила, что хлор применялся в качестве химического оружия в февральской атаке в сирийском городе Серакиб.