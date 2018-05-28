20:32 28.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области горит около 100 гектаров леса

В Херсонской области возле села Раденск Олешковского района по состоянию на семь часов вечера понедельник, 28 мая, горит 100 гектаров леса.

В Херсонской области горит около 100 гектаров леса

Возгорание лесной подстилки и леса возникло около двух часов дня. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на данный момент продолжается тушение низового пожара в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах.

Верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет, - заверили в ГосЧС.

Спасателями организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создания минерализованных полос с целью недопущения распространения огня.

При этом авиация уже осуществила 12 сбросов воды, а помощь спасателям оказывают 27 человек личного состава и десяти единиц техники повышенной проходимости ГосЧС Запорожской и Николаевской областей. Дополнительно также приведены в готовность подразделения в Днепропетровской и Кировоградской областях в количестве 40 человек личного состава и десять единиц техники повышенной проходимости.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, раннее речь шла о 25 гектарах пожара в Олешковском районе Херсонской области.


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