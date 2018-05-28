В Донецкой области из-за обстрела боевиков погибла девочка

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По словам Аброськина, война не завершилась, она длится и ежедневно от нее страдают тысячи украинцев, жителей Донетчины и Луганщины. Он подчеркнул, что самое ужасное в этом то, что страдают и уходят и жизни дети.

28 мая 2018 года в ходе обстрелов российского агрессора мирного поселка Железное (Торецкое), погибла малолетняя девочка. Отмечается, что ребенок вышел в родной двор, и не выжил после попадания в него осколка вражеского снаряда. На месте происшествия действует следственно-оперативная группа правоохранителей. Аброськин высказал соболезнования родным.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в оккупированном Донецке прогремел взрыв в салоне маршрутного такси, которое двигалось в районе проспекта Ильича.