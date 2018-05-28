Украина будет взаимодействовать с Еврокомиссией в космической сфере

Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.

Документ был утвержден в рамках Европейской политики сотрудничества и Восточного партнерства.

Программу Copernicus называют многообещающей и успешной программой наблюдения за планетой. Она дает преимущества при анализах и слежке за землей, водой и атмосферой, а также способствует работе метеорологов, особенно при сокращении негативных последствий природных катастроф.

Государственное космическое агентство Украины планирует предоставлять программе Copernicus абсолютный, свободный и открытый доступ к информации из своих спутников, что наблюдают за Землей. Важен также доступ к данным локальных наблюдений, геофизические и метеорологические сети.

Также обе стороны намерены улучшить взаимодействие в данных наблюдения за Землей между компаниями, которые работают со спутниками Sentinel, Европейским космическим агентством и Европейской организацией по эксплуатации метеорологических спутников, а также программами Украины, ведущих спутниковые наблюдения за Землей.

Украинские граждане, ученые, исследователи и частный сектор получат абсолютно вольный доступ к данным семьи спутников Copernicus Sentinel, которые используют высокоскоростное соединение. Каждая из сторон будет финансировать свою деятельность в рамках договора.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", математик Джеральд Ейхштедт использовал фотографии зонда Juno, чтобы показать движение облаков на Юпитере.