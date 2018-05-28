Северный поток-2 станет очередным рычагом политического влияния России в Европе, - Моравецкий

Об этом передает wPolityce.

По его словам, реализация проекта станет новым оружием Москвы в процессе ведения гибридной войны против Европы и НАТО. Премьер еще раз предупредил европейских лидеров, что реализация проекта "Северный поток-1" позволила России привлечь средства на развитие армии, а позже - на агрессию против Грузии и Украины.

Нужно понимать, что СП-2 может быть построен, но запуск его на проектную мощность отдельный разговор и отдельная борьба. "Мало построить, нужно добиться разрешения на его полную загрузку", - добавляет польский премьер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль утверждает, что строительство проекта " Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу. Полная реализация проекта позволит Германии диктовать политику, по крайней мере Европу они будут контролировать полностью.