15:15 28.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Роману Сущенко готовы вынести обвинительный приговор

Московский городской суд 4 июня будет оглашасть приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом ан своей twitter-странице написал защитник Марк Фейгин.

Роману Сущенко готовы вынести обвинительный приговор

Сообщается, что все материалы сфабрикованного дела были полностью отработаны судьями, апелляционные жалобы отклонены, а сам Сущенко согласился сформировать обращение в Международный суд по правам человека. 

"Приговор Сущенко будет объявлен 4 июня 2018", - пишет Фейгин.

В прошлом месяце Сущенко изменили условия содержания под стражей - его перевели в одиночную камеру и запретили встречаться с украинскими представителями.

Напомним, что Сущенко задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России в октябре 2016 года в Москве. По версии ФСБ, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж". Украинец любые обвинения отрицает. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко обещает сделать все, чтобы украинский журналист Роман Сущенко, а также другие политические заключенные, которых удерживает Россия, были освобождены. 


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