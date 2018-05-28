Роману Сущенко готовы вынести обвинительный приговор

Сообщается, что все материалы сфабрикованного дела были полностью отработаны судьями, апелляционные жалобы отклонены, а сам Сущенко согласился сформировать обращение в Международный суд по правам человека.

"Приговор Сущенко будет объявлен 4 июня 2018", - пишет Фейгин.

В прошлом месяце Сущенко изменили условия содержания под стражей - его перевели в одиночную камеру и запретили встречаться с украинскими представителями.

Напомним, что Сущенко задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России в октябре 2016 года в Москве. По версии ФСБ, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж". Украинец любые обвинения отрицает.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко обещает сделать все, чтобы украинский журналист Роман Сущенко, а также другие политические заключенные, которых удерживает Россия, были освобождены.