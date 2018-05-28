Первые лица Украины поздравили население с Троицей

Об этом информируют официальные обращения политиков.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что искренне поздравляет со светлым праздником единства и христианской любви - Днем Святой Троицы. Он подчеркнул, что Троица, или, по украинской народной традиции Зеленые праздники - это не только радость от прихода лета и воцарения солнца, но и прославление высших сил, которые просвещают и вдохновляют на благие свершения.

Глава стран напомнил, что сегодня Украина проходит через тяжелые испытания в связи с российской агрессией, поэтому чрезвычайно важно оставаться открытыми к миру и чуткими к ближним, поскольку это объединяет наше общество.

Присоединился к поздравлениям также премьер-министр Владимир Гройсман, написав в своем блоге, что поздравляет со Святой Троицей и желает каждой украинской семье царствия благополучия, уюта и гармонии.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов в своем поздравлении отметил, что Апостолы получив от Бога знания не воспользовались ими в корыстных целях, а использовали на благо людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине отмечают Троицу - один из главных христианских праздников, который в православии входит в число двунадесятых праздников.