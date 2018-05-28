13:32 28.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье задержан грабитель пожилой женщины

Правоохранительные органы определили личность мужчины, которого обвиняют в нападении и грабеже 72-летней жительницы Мукачево в Закарпатской области.

На Закарпатье задержан грабитель пожилой женщины

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

В ходе проведения досудебного расследования по делу о нападении в строну пожилой женщины из Мукачево правоохранители отделения зафиксировали личность местного жителя, который причастен к преступлению. Как определила полиция, 38-летний мужчина в ночное время незаконным путем проник в частную собственность через окно кладовой комнаты. Там он застал пенсионерку и путем угроз и вымогательства отобрал у нее финансовые средства в размере 64 тыс. грн.

На месте происшествия принимали соответствующие меры полицейские отдела и эксперты. Сотрудники полиции определили и доказали причастность жителя районного центра к злодеянию.

Преступнику уже сообщили о подозрении в исполнении преступления, обусловленного статьей за разбой Уголовного кодекса Украины. От 28 мая 2018 гола в зале суда ему установили меру пресечения в виде пребывания под стражей. За совершенное злодеяние мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Длится досудебное расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Закарпатье пассажир выпал из поезда.


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