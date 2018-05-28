22:33 28.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье полиция задержала пограничника-взяточника - ФОТО

В понедельник, 28 мая, полиция на Закарпатье задержала пограничника.

На Закарпатье полиция задержала пограничника-взяточника - ФОТО

Мужчина попался на взятке. Как сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, пограничника, подозреваемого в содействии перемещению через границу табачных изделий, задержали при получении денег. Свои услуги за помощь в перемещении сигарет через границу пограничник оценил в 1080 долларов.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, также проведены санкционированные обыски. За неправомерные действия военнослужащему придется отвечать согласно действующему законодательству.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины задержали врача-эксперта одного из профильных медицинских учреждений Одессы. Медик попался на взятке. Злоумышленник требовал от местного жителя две тысячи долларов, обещая ему за эти деньги содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы.


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