На Донбассе с 1 июня КПВВ перейдут на летний режим работы

В течение всего летнего периода КПВВ будут работать с шести часов утра и до восьми часов вечера. Об этом в в понедельник, 28 мая, на своей страничке в Facebook сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, в частности, на летний режим работы будут переведены:

дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)

дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда последовало 30,4 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.