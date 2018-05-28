На Донбассе опять неспокойно

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Согласно отчету, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируема украинскими военными. За прошедшие сутки, 27 мая, интенсивность боевых действий значительно уменьшилась.

Однако, боевые действия продолжались в направлении населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское, на Донецком – вблизи Шахты Бутовка, Красногоровки и Марьинки.

Кроме того, обострение ситуации наблюдалось в Мариупольском направлении неподалеку населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино.

В то же время, судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", военные ВСУ уничтожили снайпера боевиков, который на протяжении недели терроризировал украинских военных под Широкино. Сообщается, что разведывательная группа заранее знала о готовящемся снайперском рейде на территории Широкино.