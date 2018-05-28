Израиль начал строить морской барьер на границе с сектором Газа - ФОТО

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. Так, в своем посте Либерман сообщил, что в данное время речь идет о единственном в своем роде барьере в мире, который перекроет возможность проникновения из Газы в Израиль по морю.

Согласно словам министра, барьер будет напоминать волнорез и будет устойчив к условиям морской среды. Также он будет состоять из трех слоев: подводного слоя, слоя из бронированного камня и забора.

Вместе с тем Авигдор Либерман считает, что барьер блокирует возможность проникновения в Израиль со стороны моря. Основная задача снизить возможности группировки ХАМАС. Вообщем-то, согласно плану строительства, сооружения должно завершится до конца текущего года.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ВВС Армии обороны Израиля совершили очередной авианалет по позициям боевиков ХАМАСа.