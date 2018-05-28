Идет жара: синоптик дала прогноз на начало недели - ФОТО

Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Любисток, мята…Это не слова, а сразу в воображении райский запах и мама, бабуля, свекровь…Поздравление с Зеленым воскресеньем. С понедельника температура начнет подниматься вверх, в ближайшие дни постепенно +23 +29 градусов", - написала Наталка Диденко.

При этом она отметила, что существенных осадков в ближайшие дни не предвидится, но предупредила, что небольшие дожди возможны на западе страны. В свою очередь на Западе разве пройдут периодически и местами.

Вероятность дождей увеличится во второй половине недели. Синоптик пообещала дожди и грозы в западных, северных и центральных областях. "31 мая вероятность дождей с грозами увеличится на Западе, Севере и в центральных областях Украины", - предупредила Диденко.

В Киеве ближайшие дни будут теплыми, без осадков. Температура воздуха начнет постепенно повышаться до +28 градусов. "В столице одежда на киевлянах светлеет, становится тоньше – постепенно в ближайшие дни до +28 градусов. Дожди в столице возможны 31 мая", - написала Наталка Диденко.