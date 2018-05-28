ЕС просит Россию признать свою вину за катастрофу боинга MH17

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини считает, что Россия должна полностью признать свою вину за использование пусковой установки "Бук", что привело к падению пассажирского малазийского боинга MH17 в июле 2014 года.
Об этом передает "Радио Свобода".
По ее словам, тщательное судебное расследование и профильная экспертиза, которую мониторили представители 28 стран-членов, полностью доказывает причастность российского руководства к сбитию боинга. Таким образом, непризнание и отрицание вины за соверщенное преступление со стороны Российской Федерации не исключает возможности заочного суда и неотвратимости наказания.
Напомним, что "Бук", из которой сбили малазийский лайнер, принадлежала 53 бригаде Вооруженных сил России, которая дислоцируется в Курске. Экспертиза Нидерландской расследовательной комиссии предоставила вещественные, фото-и видео доказательства причастности российских кадровых военных к авиакатастрофе.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее возглавляемая Нидерландами международная следственная группа заявила, что ракета, сбившая в 2014 году над Украиной лайнер "Малайзийских авиалиний", принадлежала российским вооруженным силам. Это может открыть возможность для предъявления иска Кремлю.