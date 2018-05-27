ВСУ получат модернизированную БМП для ведения боевых действия в городских условиях - ФОТО

Сообщается, что новая модель боевой машины пехоты "У" придет на смену устаревшим БМП-1 и БМП-2. Первый пилотный прототип машины протестируют в 2019 году, а в 2020-х годах БМП-У поступит на вооружение украинской армии.

Инженеры рассчитывают, что БМП будет выполнять функции транспортировки и огневой поддержки сухопутных подразделений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна теперь может производить собственные артиллерийские боеприпасы больших калибров. Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения фортификационных сооружений и объектов.