04:00 27.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ВСУ получат модернизированную БМП для ведения боевых действия в городских условиях - ФОТО

Конструкторы Харьковского бронетанкового завода представили модернизированную модель БМП, которая в ближайшее время может появиться на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

ВСУ получат модернизированную БМП для ведения боевых действия в городских условиях - ФОТО

Сообщается, что новая модель боевой машины пехоты "У" придет на смену устаревшим БМП-1 и БМП-2. Первый пилотный прототип машины протестируют  в 2019 году, а в 2020-х годах БМП-У поступит на вооружение украинской армии.

Инженеры рассчитывают, что БМП будет выполнять функции транспортировки и огневой поддержки сухопутных подразделений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна теперь может производить собственные артиллерийские боеприпасы больших калибров. Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения фортификационных сооружений и объектов.


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