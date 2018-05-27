Внесением представления на лишение Вилкула депутатской неприкосновенности пытаются отвлечь от реальных проблем в стране, - эксперт

"В постмайданной Украине самый эффективный способ стремительно нарастить рейтинг – это завести на политика уголовное дело. Причем чем тупее и абсурднее будет дело, тем лучше. Вилкулу шьют что-то 2011 года, т.е. когда он занимал пост губернатора Днепропетровской области. Когда после майдана в здание на Кирова 1 (адрес Днепропетровской ОГА) пришел Беня с командой, они перерывали всё, искали любые зацепки, потому что там был личный конфликт и им было необходимо найти что-то, что сделает Вилкула зависимым. Не нашли"

"Собственно, мэрская компания Вилкул-Филатов это доказала. Потом губером стал Резниченко, чья команда пропрезидентская настолько, насколько это возможно, и они тоже перерывали все, что было до. Ничего. Иначе бы дело было бы уже давно. В общем, я даже, не зная, что именно инкриминируют Вилкулу, могу с уверенностью предсказать итог: дело развалится из-за отсутствия состава преступления", - написал известный блогер Денис Гороховский.

Политический эксперт Александра Решмедилова подчеркивает: "Ничего оригинальнее не придумали? Снова ОБ крайними решили сделать?"

"Читаю это и убеждаюсь, что PR - наше всё. По крайней мере ГПУ всё больше похоже на пиар агенство. Ради порции внимания и сюжета по ТВ готовы на любые меры. От чего на этот раз нас отвлекают? От скандала с покупкой встречи гаранта с Тампом или от Макрона с Путиным? Может от разворовывания бюджета или итогов 4 лет у руля?".

Источник: apostrophe.ua