В Житомирской области правоохранители задержали тюремного рецидивиста

Сообщается, что сотрудники Дергачевского отдела полиции проводили розыскной рейд по одному из автовокзалов области, где в гражданской одежде под видом бездомного укрывался беглец. Задержанного опознали сотрудники харьковской колонии, где он отбывал наказание.

Сейчас мужчина возвращен в учреждение исполнения наказаний, с ним проводятся следственные действия. Мужчина был осужден на 9 лет за грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений. Теперь ему грозит от 3 до 5 лет дополнительного тюремного срока за попытку бегства из места лишения свободы или из-под стражи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой экстрадировали опасного криминального авторитета на его родину.