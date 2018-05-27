01:00 27.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области правоохранители задержали тюремного рецидивиста

В Житомире полиция задержала 43-летнего осужденного, которому удалось сбежать из тюремной колонии. Об этом передает ГУ НП в Харьковской области.

В Житомирской области правоохранители задержали тюремного рецидивиста

Сообщается, что сотрудники Дергачевского отдела полиции проводили розыскной рейд по одному из автовокзалов области, где в гражданской одежде под видом бездомного укрывался беглец. Задержанного опознали сотрудники харьковской колонии, где он отбывал наказание.

Сейчас мужчина возвращен в учреждение исполнения наказаний, с ним проводятся следственные действия. Мужчина был осужден на 9 лет за грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений. Теперь ему грозит от 3 до 5 лет дополнительного тюремного срока за попытку бегства из места лишения свободы или из-под стражи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой экстрадировали опасного криминального авторитета на его родину. 


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