В США скончался легендарный космонавт ХХ века

Сообщается, что проблемы со здоровьем у Бина начались еще три года назад. Вскоре он неожиданно заболел во время поездки в Форт-Уэйн в штате Индиана и вынужден был вернуться в Хьюстон, где и скоропостижно скончался в окружении своей семьи и внуков.

Алан Бин лично принимал участи миссии "Аполлон-12" в ноябре 1969 года во время второго полета американцев на Луну. Он стал четвертым человеком в мире, которому удалось ступить на поверхность земного спутника. Всего за свою жизнь Бин провел в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут.

Директор NASA Джим Брайденстайн предложил родственникам умершего помочь с организацией ритуальных услуг, так как на церемонию погребения тела пионера космических путешествий желает прийти очень много его поклонников и почитателей, родных и сотрудников NASA.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно умер популярный американский актер и комик Верн Тройер, который более известен публике благодаря своим роли миниатюрного клона доктора Зло в фильмах про Остина Пауэрса.