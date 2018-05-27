В Ирландии женщинам разрешили делать аборты - ФОТО

В ходе голосования предлагалось послабить государственное законодательство в отношении правового статуса нерожденных детей. Так, в проект Конституции был вынесен вопрос о согласии на отмену поправки к конституции, согласно которой беременная женщина и нерожденный ребенок.

Таким образом, ирландским женщинам отныне можно делать аборт без медицинских показаний на сроке до 12 недель.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Польше во многих городах граждане вышли на улицы с протестами против консервативной политики правительства в отношении абортов. Причиной для проведения протестных акций стала инициатива польского парламента на ужесточение правил возможности проведения аборта. Многие женщины настаивают на том, что в европейском государстве не должно быть дискриминации полов по физическому различию.