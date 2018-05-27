Россия разрабатывает секретное биологическое оружие

Так, в официальном документе говорится о том, что Россия на протяжении трех лет занимается выращиванием в лабораторных условиях вирусов геморрагических лихорадок, в частности, Эбола и Марбург. К таким выводам удалось прийти благодаря тщательно проделанной работе по анализу пяти тысяч позиций государственных закупок в России и научной активности нескольких российских учреждений, которые находятся под МО РФ.

Кроме того, в докладе говорится о "секретно" организации, которая проводит вторичную разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервнопаралитических газов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти американского государства совместно с правительством Британии продолжат противодействовать использованию химоружия в Сирии. Такие сведения сообщили исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан и глава МИД Великобритании Борис Джонсон на полях министерской встречи стран G7 в Торонто.