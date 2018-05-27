Прогноз погоды в Украине - в столице будет сохранятся тепло

На западе температурный уровень в среднем будет составлять днем 21-24 градуса выше нуля. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях местами могут пройти дожди.

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до отметки в 23-25 градусов тепла, преимущественно ветер северо-восточный, 8-14 м/с.

До плюс 26-29 сегодня в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Вода в Черном море уже прогрелась до плюс 17 градусов, в Азовском море 18 градусов тепла.

На востоке страны в Донецкой и Луганской областях температурный показатель будет колебаться в промежутке между 20-24 градусов выше нуля.

В столице сегодня безоблачно и без осадков, температура днем составит 24-26 градусов выше нуля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украину лето нагрянет с температурным "опозданием".