09:52 27.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине - в столице будет сохранятся тепло

Сегодня, 27 мая по всей территории страны ожидается существенное похолодание. Об этом передает Украинский гидрометцентр.  <br /><br /> <a href="http://ura-inform.com/ru/society/2018/05/26/v-ukrainu-leto-pridet-s-temperaturnym-opozdaniem">Источник</a>

Прогноз погоды в Украине - в столице будет сохранятся тепло

На западе температурный уровень в среднем будет составлять днем 21-24 градуса выше нуля. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях местами могут пройти дожди. 

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до отметки в 23-25 градусов тепла, преимущественно ветер северо-восточный, 8-14 м/с.

До плюс 26-29 сегодня в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Вода в Черном море уже прогрелась до плюс 17 градусов, в Азовском море 18 градусов тепла.

На востоке страны в Донецкой и Луганской областях температурный показатель будет колебаться в промежутке между 20-24 градусов выше нуля.

В столице сегодня безоблачно и без осадков, температура днем составит 24-26 градусов выше нуля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украину лето нагрянет с температурным "опозданием".


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