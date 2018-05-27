Праздник Святой Троицы - как в Украине отмечают эту дату

Традиционно Троицу отмечают на 50 день после Пасхального воскресенья. Согласно библейской легенде, в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим Вознесением на небеса.

Считается, что главным проявлением праздника является покаяние верующих и признание Всевышнего - в виде Бога-Отца, в виде Бога-Сына и в виде Бога-Святого Духа:

- Бог Отец – ни от кого не рождается и ни от кого не исходит.

- Бог Сын – предвечно рождается от Бога Отца.

- Бог Святой Дух – предвечно исходит от Бога Отца.

На Троицу принято отдыхать, в этот день категорически запрещается выполнять какую-либо бытовую работу по дому, убираться, работать на земле.

Все верующие в этот день обязательно посещают храмы и церкви с самого утра, а после службы столы обязательно должны быть накрыты праздничным обедом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера мир отмечал Международный день миротворцев ООН.