17:14 27.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацполиция возбудила 20 уголовных производств в ходе проведения Лиги чемпионов в Киеве

За время проведения финала Лиги чемпионов 2018 в столичную полицию поступило 70 жалоб и обращений от иностранных граждан. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Нацполиция возбудила 20 уголовных производств в ходе проведения Лиги чемпионов в Киеве

По его словам, всего в Единый реестр производств было внесено 71 уведомление, из них 4 сообщения о заминировании объектов столичной инфраструктуры. Еще 20 део были квалифицированы в рамках УКК Украины. Более половины уведомлений были решены с положительным исходом.

Напомним, что в день проведения финала женской Лиги чемпионов, в центральной части столицы порядок контролировали безопасность 5,5 тыс. правоохранителей. Они наблюдали за порядком в районе Крещатика, на Подоле, возле стадиона Динамо, и также усиленные наряды полиции будут действовать в аэропортах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", нападение на фанатов английского " Ливерпуля", который примет участие в финале Лиги чемпионов 2018 в Киеве, квалифицировали как групповое хулиганство. В данное время, правоохранители разыскивают других участников драки, чтобы предоставить их действиям правовую оценку.


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