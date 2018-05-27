16:13 27.05.2018 | Политика | Новости
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Францию накрыли масштабные акции протестов

Главная французская левая партия, крупнейший профсоюз государственного сектора CGT на выходные организовали огромные антипрезидентские акции протестов. Об этом передает Reuters.

Францию накрыли масштабные акции протестов

Сообщается, что активисты жалуются на нехватку персонала в больницах, ограниченное зачисления в университеты и отсутствие полицейских в криминальных районах, слишком лояльной программы пребывания в стране беженцев и непоследовательной политики кабинета министров при правительстве Эммануеля Макрона. 

Демонстрации проходят мирно, лишь в отдельных случаях полиции пришлось применить силу, чтобы пресечь антиправительственные провокации. В отделениях полиции на данный момент находится 30 человек.

Напомним, что сотрудники государственного сектора в Париже устроили серию забастовок и демонстраций против плана реформы. Она предусматривает более широкое использование краткосрочных контрактных рабочих для работы отдельных служб. В частности, произойдет сокращение 120 тыс. государственных рабочих мест до 2020 года. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Франции Париже правоохранители задержали двух работников мусоровоза, которые похитили транспортное средство для его разгрузки в штаб-квартире партии лидера страны Эммануэля Макрона


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