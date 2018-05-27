Францию накрыли масштабные акции протестов

Сообщается, что активисты жалуются на нехватку персонала в больницах, ограниченное зачисления в университеты и отсутствие полицейских в криминальных районах, слишком лояльной программы пребывания в стране беженцев и непоследовательной политики кабинета министров при правительстве Эммануеля Макрона.

Демонстрации проходят мирно, лишь в отдельных случаях полиции пришлось применить силу, чтобы пресечь антиправительственные провокации. В отделениях полиции на данный момент находится 30 человек.

Напомним, что сотрудники государственного сектора в Париже устроили серию забастовок и демонстраций против плана реформы. Она предусматривает более широкое использование краткосрочных контрактных рабочих для работы отдельных служб. В частности, произойдет сокращение 120 тыс. государственных рабочих мест до 2020 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Франции Париже правоохранители задержали двух работников мусоровоза, которые похитили транспортное средство для его разгрузки в штаб-квартире партии лидера страны Эммануэля Макрона.