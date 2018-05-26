В Украину лето нагрянет с температурным "опозданием"

На западе температурный уровень в среднем будет составлять днем 19-22 градуса со знаком плюс. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях прохладно и без существенных осадков, температурный максимум днем поднимется до 23-25 градусов тепла.

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до отметки в 22-24 градусов тепла, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

До плюс 27 сегодня в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​в центральных и южных областях отдельные порывы стихии могут достигать скорости в 15-20 м/с.

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 19-23 градусами выше нуля, местами пройдут дожди.

В украинской столице сегодня тепло и безоблачно, дневная температура прогреется до показателя в 21-22 градуса, ночью до 19 максимум.

Как сообщалось в "УРА-Информ", погода в Украине в пятницу, 25 мая, была теплой во всех областях.