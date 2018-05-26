В Бразилии забастовали автомобилисты

Об этом передает Deutsche Welle.

Сообщается, что водители вынуждены были совместно с профсоюзными организациями организовать забастовку из-за повышения тарифов на топливо, которое ранее анонсировала государственная компания Petrobras. Забастовки переросли в столкновение с полицией, автомобилисты начали перекрывать дороги и автомагистрали

Это привело к тому, что многие автозаправки и предприятия автопрома остановили работу, из-за нехватки авиационного керосина был отменен ряд авиарейсов. В столице решили прибегнуть к радикальным действия и применить войска для разгона протестующих. Несмотря на политику "силы" со стороны правительства, водители грузовиков не намерены освобождать автодороги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Бразилии люди вышли на улицы, чтобы защитить от судебного наказания бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву.