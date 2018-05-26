В Австралии могут исчезнуть редкие виды кенгуру

Сообщается, что ежегодно на континенте более 70 тыс местных млекопитающих становятся жертвами небольшой группы диких кошек, рысей и кроликов. Австралийские власти решили выстроить многокилометровый забор под напряжением вокруг дикой природы Ньюгевен площадью 9,5 тыс. гектаров. Однако, даже такие мероприятия не остановили еще одних обитателей, которые стали угрожать вымиранию редких черноногих скалистых кенгуру, золотистых бандикутов и западников хилых.

Уличные кошки и другие кошачье игнорируют заграждение и продолжают проникать на территорию заповедника. Для сохранения исчезающей популяции кенгуру власти привлекли к работе рейнджеров. Они в заповеднике намерены очистить его от всех кошачьих до конца этого года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", нильские крокодилы будут помогать украинским пограничникам охранять акватории и побережья.