00:00 26.05.2018 | Общество | Новости
100195079:roman

В Австралии могут исчезнуть редкие виды кенгуру

Австралийские зоозащитники обеспокоены стремительным сокращением малых жмутохвостовых кенгуру. Об этом передает ВВС-Украина.

В Австралии могут исчезнуть редкие виды кенгуру

Сообщается, что ежегодно на континенте более 70 тыс местных млекопитающих становятся жертвами небольшой группы диких кошек, рысей и кроликов. Австралийские власти решили выстроить многокилометровый забор под напряжением вокруг дикой природы Ньюгевен площадью 9,5 тыс. гектаров. Однако, даже такие мероприятия не остановили еще одних обитателей, которые стали угрожать вымиранию редких черноногих скалистых кенгуру, золотистых бандикутов и западников хилых.

Уличные кошки и другие кошачье игнорируют заграждение и продолжают проникать на территорию заповедника. Для сохранения исчезающей популяции кенгуру власти привлекли к работе рейнджеров. Они в заповеднике намерены очистить его от всех кошачьих до конца этого года. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", нильские крокодилы будут помогать украинским пограничникам охранять акватории и побережья.


Поделиться
Читайте также:

  • Кенгуру умер от передозировки экстази и алкоголя на вечеринке в отеле Clarion в западном пригороде Дублина.

  • Литва вошла в двадцатку стран мира, которым угрожает вымирание населения.     

  • В мире есть множество опасных созданий. Маленьких и больших, зубастых и не очень, ползучих, летающих и плавающих. Но нет более опасного существа, чем обиженная женщина. Особенно если она кошка. Маленькая лысая кошка с желтыми прищуренными глазами, длиннющими когтями и острыми зубами, сквозь которые, если хорошенько прислушаться, доносится вовсе не безобидное «мяу», а отборные проклятия и ругательства. Ведь все вокруг такие пушистые милашки, а она лысая и злая. Ну просто вылитая мадам Зло по имени Китти Галор.
 
В YouTube теперь можно будет "чатиться" В Грузии появилось новое название для Литвы Долгополов проведет матч-престижа с Рафаэлем Надалем В США произошла стрельба в школе
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив