01:00 26.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине статус участников боевых действий имеют свыше 200 тыс. военнослужащих

В Украине статус участника боевых действий получили около 232,3 тыс. военнообязаных и сотрудников Вооруженных сил Украины.

В Украине статус участников боевых действий имеют свыше 200 тыс. военнослужащих

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Кроме того, он добавил, что 51,2 тыс. военнослужащих были отмечены госнаградами и 53,7 тыс. - поощрительными отличиями Министерства.

Ранее в командовании ВСУ заверили, что начало ООС на Донбассе вместо АТО не будет влиять на получение статуса УБД и социальную защиту военных. До этого Кабмин принял решение, что присваивать статус УБД можно лицам, пребывающим в зоне боевых действий не менее 30 дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак подвел итоги потерь с начала боевых действий на Донбассе. В интервью Обозревателю он рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли 3 тысячи 332 человека, из них боевые потери - это 2 394 лица, и 938 - небоевые потери.


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