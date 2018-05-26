В Украине статус участников боевых действий имеют свыше 200 тыс. военнослужащих

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Кроме того, он добавил, что 51,2 тыс. военнослужащих были отмечены госнаградами и 53,7 тыс. - поощрительными отличиями Министерства.

Ранее в командовании ВСУ заверили, что начало ООС на Донбассе вместо АТО не будет влиять на получение статуса УБД и социальную защиту военных. До этого Кабмин принял решение, что присваивать статус УБД можно лицам, пребывающим в зоне боевых действий не менее 30 дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак подвел итоги потерь с начала боевых действий на Донбассе. В интервью Обозревателю он рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли 3 тысячи 332 человека, из них боевые потери - это 2 394 лица, и 938 - небоевые потери.