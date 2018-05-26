Стало известно, на что украинцы тратят больше всего денег

Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

По его сведениях, украинцы тратят наибольше денег на сигареты и алкоголь. Украинцы, по данным Соединенных Штатов, потратили в 2016 году 38% от всех доходов на продукты и 8,1% на алкоголь и сигареты. То есть общие затраты на эти две группы составили 46,1%.

Страной, где граждане имеют наименьшие затраты на продукты и вредные привычки, являются Соединенные Штаты.

Эксперт отмечает, что американцы в позапрошлом году потратили лишь 6,3% своих доходов на питание и 2% на алкоголь и сигареты, что составляет всего 8,3%.

В Европе наименьшие затраты у британцев – только 8,1% на продукты и 3,8% на виски и сигары. Последнее место по исследованиям в Нигерии, граждане которой на все это тратят почти 60%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что в этом году Украина выделила рекордную сумму на ремонт местных дорог. Как отметил Гройсман, впервые правительство выделило 11 млрд грн, а это в четыре раза больше чем когда-либо.