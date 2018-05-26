Сегодня в мире отмечают Международный день миротворцев ООН

Еще в прошлом веке после Второй мировой войны, 29 мая 1948 года Совет Безопасности ООН санкционировал учреждение первой в истории миротворческой операции. Функция органа ООН была направлена на наблюдение за выполнением условий перемирия на Ближнем Востоке и Северной Африке.

За прошедшие 7 десятилетий под голубым флагом ООН несли службу более миллиона отважных мужчин и женщин.

"Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций - это надежная инвестиция в мир, безопасность и процветание во всем мире", - отмечает Генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп провели рабочую встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.