12:33 26.05.2018 | Общество | Новости
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Сегодня в мире отмечают Международный день миротворцев ООН

В 2018 году миротворчеству ООН исполняется круглая дата в 70 лет. Об этом говорится на официальном сайте ООН. 

Сегодня в мире отмечают Международный день миротворцев ООН

Еще в прошлом веке после Второй мировой войны, 29 мая 1948 года Совет Безопасности ООН санкционировал учреждение первой в истории миротворческой операции. Функция органа ООН была направлена на наблюдение за выполнением условий перемирия на Ближнем Востоке и Северной Африке.

За прошедшие 7 десятилетий под голубым флагом ООН несли службу более миллиона отважных мужчин и женщин. 

"Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций - это надежная инвестиция в мир, безопасность и процветание во всем мире", - отмечает Генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп провели рабочую встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.


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