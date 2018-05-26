Сегодня в мире отмечают Международный день миротворцев ООН

В 2018 году миротворчеству ООН исполняется круглая дата в 70 лет. Об этом говорится на официальном сайте ООН.
Еще в прошлом веке после Второй мировой войны, 29 мая 1948 года Совет Безопасности ООН санкционировал учреждение первой в истории миротворческой операции. Функция органа ООН была направлена на наблюдение за выполнением условий перемирия на Ближнем Востоке и Северной Африке.
За прошедшие 7 десятилетий под голубым флагом ООН несли службу более миллиона отважных мужчин и женщин.
"Миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций - это надежная инвестиция в мир, безопасность и процветание во всем мире", - отмечает Генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп провели рабочую встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
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