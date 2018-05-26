Правоохранители задержали группу поджигателей МАФОв - ФОТО

По предварительной информации, это жители Киевской области - 1992, 1984, 1991, и 1987 года рождения. При более детальной изучении дела каждого преступника выяснилось, что трое ранее привлекались к уголовной ответственности за грабежи и разбой. Четвертый задержанный оказался случайным подельником, решившим немного подзаработать.

Теперь всем четверым грозит до десяти лет лишения свободы.

В результате поджега огнем были повреждены пять торговых киосков общей площадью около 300 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал. Стоимость нанесенного владельцам киосков ущерба не называется.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепропетровской области в селе Соленое местный житель поджег полицейский служебный автомобиль "ВАЗ-2107".