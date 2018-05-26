11:31 26.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МВД усилило охрану Киева в преддверии финала Лиги чемпионов

За поддержанием порядка во время финала Лиги чемпионов УЕФА будут следить 10 тысяч правоохранителей. Об этом передает пресс-служба ведомства.

МВД усилило охрану Киева в преддверии финала Лиги чемпионов

Сообщается, что полисмены, сотрудники Нацгвардии и отряды специального назначения будут все, чтобы не допустить конфликтов и провокаций среди фанатов и болельщиков. Усиленные патрульные отряды полиции будут следить за порядком в двух местах - парке Шевченка, где уже разместился буткэмп фанатов "Реала", и в районе Дворца Спорта и метро "Олимпийская", там расквартировалось лобби фанов "Ливерпуля".

Напомним, что на протяжении футбольного фестиваля в центральной части столицы будет контролировать безопасность 5,5 тыс. правоохранителей. Они будут наблюдать за порядком в районе Крещатика, на Подоле, возле стадиона Динамо, и также усиленные наряды полиции будут действовать в аэропортах. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украину прибыли иностранные офицеры  правоохранительных органов для сотрудничества с украинскими коллегами. Всего отправилось двенадцать офицеров из Великобритании и Испании. 


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