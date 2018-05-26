Facebook усилил контрольные меры над политической рекламой

Об этом информирует DW.

При покупке политической рекламы социальная сеть будет исследовать личность заказчика, которому нужно будет сообщать, кто оплачивает заказ. В ближайшие месяцы перемены вступят в действие во всем мире. До этого об ужесточении мер предупредили в компании Twitter.

По словам создателя Facebook Марка Цукерберга, изменения направлены на избежание фейковых данных и вмешательства в выборы, хотя и не решат все проблемы. Он почеркнул, что зато они ощутимо осложнят попытки аналогичные с нарушениями России в ходе выборов 2016 года. Тогда применялись поддельные страницы, чтобы запускать рекламу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", тысячи связанных с Россией рекламных объявлений на Facebook показывают, как пропаганда становилась все более изощренной.