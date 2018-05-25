Во Франции арестовали двух мужчин, которые готовили протест против Макрона

Об этом сообщает издание NDTV.

Около десяти офицеров с пистолетами окружили грузовик, предупреждая прохожих об опасности. До задержания мужчин полиция вызвала на место группу взрывотехников, поскольку имела подозрения, что среди мусора может быть взрывчатка.

Вместе с тем 25 мая 2018 года более 100 активистов собрались у главной Парижской оперы на акцию протеста против планов правительства по реформированию французского общественного обслуживания.

Сотрудники государственного сектора устроили серию забастовок и демонстраций против плана реформы. Она предусматривает более широкое использование краткосрочных контрактных рабочих для работы отдельных служб. В частности, произойдет сокращение 120 тыс. государственных рабочих мест до 2020 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Макрон говорил с Путиным о минских соглашениях и Сенцове.