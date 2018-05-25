Во Франции арестовали двух мужчин, которые готовили протест против Макрона

В столице Франции Париже правоохранители задержали двух работников мусоровоза, которые похитили транспортное средство для его разгрузки в штаб-квартире партии лидера страны Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает издание NDTV.
Около десяти офицеров с пистолетами окружили грузовик, предупреждая прохожих об опасности. До задержания мужчин полиция вызвала на место группу взрывотехников, поскольку имела подозрения, что среди мусора может быть взрывчатка.
Вместе с тем 25 мая 2018 года более 100 активистов собрались у главной Парижской оперы на акцию протеста против планов правительства по реформированию французского общественного обслуживания.
Сотрудники государственного сектора устроили серию забастовок и демонстраций против плана реформы. Она предусматривает более широкое использование краткосрочных контрактных рабочих для работы отдельных служб. В частности, произойдет сокращение 120 тыс. государственных рабочих мест до 2020 года.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Макрон говорил с Путиным о минских соглашениях и Сенцове.
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