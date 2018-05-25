Вайнштейна выпустили под залог в размере одного миллиона долларов

Голливудского знаменитого продюссера Харви Вайнштейна пыпустили из-под стражи после внесения им залога в сумме одного миллиона долларов. Он сдался порлиции сегодня утром, 25 мая 2018 года.
Об этом сообщает АР.
Отмечается, что Харви Вайнштейну инкриминируются случаи изнасилования, сексуальных домогательств актрис. Ему предоставили внести залог в один млн долларов и носить электронный браслет.
Продюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке утром 25 мая.
Супруга известного американского продюсера Харви Вайнштейна Джорджина Чапман утверждала, что не знала о домогательствах мужа к актрисам.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вайнштейну по первому эпизоду предъявят обвинения в изнасиловании третьей и первой степени, а по второму - в изнасиловании первой степени, за которое грозит ограничение свободы на срок до 25 лет.
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