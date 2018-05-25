17:54 25.05.2018 | Общество | Новости
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Вайнштейна выпустили под залог в размере одного миллиона долларов

Голливудского знаменитого продюссера Харви Вайнштейна пыпустили из-под стражи после внесения им залога в сумме одного миллиона долларов. Он сдался порлиции сегодня утром, 25 мая 2018 года.

Вайнштейна выпустили под залог в размере одного миллиона долларов

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что Харви Вайнштейну инкриминируются случаи изнасилования, сексуальных домогательств актрис. Ему предоставили внести залог в один млн долларов и носить электронный браслет.

Продюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке утром 25 мая.

Супруга известного американского продюсера Харви Вайнштейна Джорджина Чапман утверждала, что не знала о домогательствах мужа к актрисам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Вайнштейну по первому эпизоду предъявят обвинения в изнасиловании третьей и первой степени, а по второму - в изнасиловании первой степени, за которое грозит ограничение свободы на срок до 25 лет.


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