В Украине в пятницу - жарко, местами дожди

По данным Укргидрометцентра, дождливая погода сегодня ожидается в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях. Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду.

В среднем температура воздуха днем останется на уровне 25-29 градусов.

В Киеве сегодня утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Осадков синоптики сегодня в столице не обещают. Температура воздуха ночью составит 13-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов.

На западе Украины кратковременный дождь, местами грозы. Ночная температура воздуха составит 9-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-26 градусов.

На севере страны в пятницу сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 20-26 градусов.

В центре страны сегодня также без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-17 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.

На востоке Украины сегодня кратковременный дождь, отдельные грозы. Температура воздуха ночью удержится на уровне 12-18 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 20-26 теплых градусов.

На юге страны в пятницу сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 градусов. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-19 градусов. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

Народный прогноз: 24 мая отмечается день памяти святых равноапостольных Мефодия и его брата Кирилла, священномученика Мокия. День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и все лето будет мокрым, и наоборот. Коль багряный восход, а днем дождь - лето мокрое и грозовое придет. Если поземный туман появлялся вечером и расходился до восхода Солнца, ждали ненастья.