В Украине сбилась система для оформления биометрических паспортов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины в Facebook.

Временные трудности с работой системы оформления биометрических документов объясняют выходом из рабочего состояния сетевого оборудования. В результате этого подразделения, которые занимаются оформлением и выдачей биометрических документов, не могут нормально функционировать. У них возникли перебои со связью с центральной информационной базой миграционной службы.

Инженеры компании активно пытаются разрешить неполадки, по их прогнозам деятельность системы будет реабилитировано сегодня в ближайшее время 25 мая 2018 года.

На протяжении 2016-2017 годов территориальные органы Государственной миграционной службы Украины признали 452 биометрических паспорта гражданина Украины оформленными с нарушением законодательства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина достигла 38 позиции во всемирном рейтинговом списке, согласно Индексу паспортов мира компании Henley & Partners.