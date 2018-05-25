В Голландии строят теплицу, которая сама для себя будет производить тепло

Об этом сообщает Аgroday.

Теплицу оборудуют, используя новейшие разработки в сфере воздушных, энергетических и светодиодных систем для решения продовольственной проблемы в мире. В случае удачного завершения проекта, по такой же технологии будут строиться и новые теплицы.

Общая площадь теплицы составит 1200 кв. м. Ее сооружением занимается компания Maurice Kassenbouw. И хотя строительство прототипа еще не завершено, компания уже получила заказы на новое строительство на двух гектарах.

Отмечается, что проектные работы выполнены. Мишель Ла Круа, директор Maurice Kassenbouw, заявил, что ждут особенного стекла необходимых размеров - один на 1,2 метра. Толщина его на крыше теплицы составит шесть мм, но компания уже работает над тем, чтобы уменьшить ее до четырех мм. Стекло имеет специальное прозрачное покрытие, которое передает от 70 до 75% света на частотах, необходимых для фотосинтеза. Кроме того, в стекле есть специальные полосы, солнечные элементы, благодаря чему оно работает как солнечный модуль.

Еще одним преимуществом стекла есть хорошие изоляционные свойства, которые требуют меньше энергии для нагрева теплицы. Ранее такое стекло было протестировано в Греции в небольшой теплице на 100 кв. м, где и подтверждено его эффективность. Там удалось сэкономить примерно 5400 кВт-ч энергии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", технологии добычи экологически чистой энергии были очень дорогими, а газ и нефть - дешевыми.