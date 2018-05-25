21:52 25.05.2018 | Общество | Новости
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Стало известно о новых деталях жестокого убийства словацкого журналиста Куцяка

Адвокат семьи убитого в Словакии журналиста Яна Куцяка Даниэль Липсик утверждает, что национальная полиция намеренно "заметает" следы убийства и вещественные доказательства своего клиента. 

Стало известно о новых деталях жестокого убийства словацкого журналиста Куцяка

Об этом передает Reuters.

Женщина заявляет, что тела Куцяка и его невесты были перемещены без осмотра судмедэксперта на месте убийства. Работа следствия и медэкспертов намеренно затягивается, многих подозреваемых отпускают на свободу, что дает им возможность спокойно покинуть страну. 

Специальная прокуратура, которая уже несколько месяцев занимается одиозным убийством, утверждает, что ее сотрудники столкнулись с определенными трудностями во время первоначального проведения следственных действий, что негативно отобразилось на теперешних выводах прокуратуры.

Напомним, что в Словакии общество взорвало жестокое убийство журналиста Яна Куцяка, который занимался расследованием дела о коррупции чиновников из высоких кабинетов страны. Его нашли с огнестрельным ранением в груди в своем доме, также погибла и девушка молодого парня. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в мексиканском городе Монтеррей в собственном доме нашли убитой сотрудницу местной газеты Financiero, 52-летнюю Алисию Диас Гонсалес. Тело журналистки обнаружил ее сын.


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